Демеркуризацию цеха «Усольехимпрома» смогут включить в «Чистую страну»

Межрегиональное управление Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае передало Иркутской области земельный участок под цехом ртутного электролиза на промплощадке ООО «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском. Это необходимо для включения демеркуризации цеха в федеральный проект «Чистая страна», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь участка составляет 1,24 га. Региону он передан безвозмездно.

«Очаг ртутного загрязнения включает в себя строительные конструкции здания цеха, шламы, не утилизированные и не подвергнутые обезвреживанию, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Согласно проектной документации, общая масса загрязняющих веществ составляет 125,12 тыс. т», - говорится в сообщении официального портала Иркутской области по итогам совещания, которое провел в Усолье-Сибирском и. о. вице-премьера региона Теймур Магомедов.

Как писали Sibnovosti.ru, с октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. В июле 2019-го глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила потенциальную опасность от отходов «Усольехимпрома» с чернобыльской.

Фото: официальный портал Иркутской области