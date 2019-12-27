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Прокуратура добилась закрытия ТРЦ «Jam Молл» в Иркутске

Главная Общество
Иркутск
18:15 27 Декабря 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Иркутска потребовала закрыть торговый центр «Jam Молл» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Они были выявлены в ходе проверки.

В надзорном ведомстве сообщили, что обнаруженные недостатки могут создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара. Иск о запрете деятельности ТРЦ был направлен в Свердловский районный суд Иркутска.

«27 декабря 2019 гола судом вынесено определение, которым ООО «Дрезден Девелопмент» запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3», - сообщили в пресс-службе высшей инстанции.

Для того, чтобы возобновить работу, бизнесменам придется устранить выявленные нарушения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: jammall.ru

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