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Затопленный микрорайон в иркутском Тулуне превратят в парк

Главная Общество
Иркутск
15:11 28 Декабря 2019
наводнение, парк, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Территория микрорайона ЛДК в иркутском городе Тулуне не будет застраиваться после наводнения. Здесь появится лесопарковая зона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах городских властей мэр Тулуна Юрий Карих рассказал сегодня на встрече с вице-премьером РФ Виталием Мутко и жителями микрорайона. Здесь уцелело 18 частных домов. Местные власти планируют расселить их в 2020 году.

«На месте ЛДК планируется лесопарковая зона», - процитировал ТАСС главу города.

По данным официального портала Иркутской области, к настоящему времени в микрорайоне «Березовая роща» завершены работы по устройству фундаментов 31 индивидуального жилого дома, ведется сборка 18 домов, завершено строительство пяти. В микрорайоне Угольщиков строятся три двухэтажных дома на 66 квартир.

Фото: официальный портал Иркутской области

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