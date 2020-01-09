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В Иркутске начинается строительство крещенской купели

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Иркутск
18:11 9 Января 2020
общество, иркутск, крещение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На заливе Якоби в Иркутске начинается строительство крещенской купели. Иордань возводят сотрудники Александро-Невского храма и Театра народной драмы. Им предстоит очистить пространство от снега, оборудовать ограждения, а главное прорубить купели для купания и забора воды. Работать предстоит до самого праздника – 19 января. Помочь добровольцам может каждый иркутянин.

«Работа находится для всех: для мужчин, женщин и детей. С собой брать ничего не нужно. У нас есть теплая одежда – валенки, рукавицы, шапки и шарфы. Все чистое, хорошее. И инвентарь нужный выдадим. Словом, главное – это желание поучаствовать в добром деле», - сообщили в Александро-Невском храме.

Волонтеров ждут ежедневно с 10 до 20 часов.

Залив Якоби – единственное официально разрешенное для крещенский омовений место в Иркутске, передает Sibnovosti.ru. В Крещение там будут дежурить спасатели.

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