На заливе Якоби в Иркутске начинается строительство крещенской купели. Иордань возводят сотрудники Александро-Невского храма и Театра народной драмы. Им предстоит очистить пространство от снега, оборудовать ограждения, а главное прорубить купели для купания и забора воды. Работать предстоит до самого праздника – 19 января. Помочь добровольцам может каждый иркутянин.

«Работа находится для всех: для мужчин, женщин и детей. С собой брать ничего не нужно. У нас есть теплая одежда – валенки, рукавицы, шапки и шарфы. Все чистое, хорошее. И инвентарь нужный выдадим. Словом, главное – это желание поучаствовать в добром деле», - сообщили в Александро-Невском храме.

Волонтеров ждут ежедневно с 10 до 20 часов.

Залив Якоби – единственное официально разрешенное для крещенский омовений место в Иркутске, передает Sibnovosti.ru. В Крещение там будут дежурить спасатели.