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В Иркутском районе запретят крещенские купания в ночь на 19 января

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Иркутск
17:52 17 Января 2020
общество, крещение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Иркутском районе к Крещению подготовили 11 купелей. Наибольшее число верующих организаторы ожидают на заливе Якоби. Протоиерей Марк отметил, что в ночь на 19 января крещенские купания будут там запрещены. Купель освятят только в 10:00, она будет работать все воскресенье до 23:30. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом.

На Якоби в Крещение будут работать теплые раздевалки, организована парковка на 300 машин. Утром 19 января на время проведения крестного хода движение по улице Якоби ограничат.

Окунуться в ночь на 19 января верующие смогут только на Гороховском пруде, притоке реки Кая, а также на реке Куда. Все остальные иордани начнут работать только 19 января с 10:00 до 12:00 часов. Традиционные места крещенских купаний: озеро Байкал в районе церкви, залив напротив улицы Лазо в Листвянке, река Иркут в Максимовщине, залив за ТСЖ «Молодежное» в Молодежном и река Иркут в районе улицы Трудовой в Смоленщине.

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