Непогода надвигается на Иркутскую область

ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает жителей о сильном ветре. 20 января его порывы усилятся до 15-18 м/с, синоптики обещают метель и плохую видимость на дорогах региона.

«Местами прогнозируются порывы ветра до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с, метели», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Небольшой снег и ветер также ожидаются вблизи озера Байкал. Температура воздуха ночью опустится до -19...-25 градусов, днем будет -13...-19 градусов.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, длительных пеших переходов, турпоходов, выходов на лед», - рекомендуют в ведомстве.

Ледовая обстановка на Байкале по-прежнему остается нестабильной. Водителей просят пользоваться ледовыми переправами.