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Непогода надвигается на Иркутскую область

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Иркутск
17:34 19 Января 2020
общество, погода, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает жителей о сильном ветре. 20 января его порывы усилятся до 15-18 м/с, синоптики обещают метель и плохую видимость на дорогах региона. 

«Местами прогнозируются порывы ветра до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с, метели», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. 

Небольшой снег и ветер также ожидаются вблизи озера Байкал. Температура воздуха ночью опустится до -19...-25 градусов, днем будет -13...-19 градусов. 

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, длительных пеших переходов, турпоходов, выходов на лед», - рекомендуют в ведомстве. 

Ледовая обстановка на Байкале по-прежнему остается нестабильной. Водителей просят пользоваться ледовыми переправами. 

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