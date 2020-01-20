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Иркутских студентов пригласили на каток в Татьянин день

Главная Общество
Иркутск
13:21 20 Января 2020
праздник, студенты, каток
Автор: Sibnovosti.ru
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Массовое катание студентов на коньках на иркутском острове Конном в Татьянин день решили сделать традиционным. В прошлом году оно прошло впервые, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Иркутская мэрия объявила о предстоящем праздновании Дня студента на катке, открытом на Конном. Праздничная программа «Все на лед» 25 января начнется в 17:00. По данным ее организаторов, гостей катка ждут выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков. Запланированы салют и дискотека на коньках.

«Масштабное празднование Дня студента в таком формате мы впервые провели в прошлом году. Тогда на острове Конный собрались около тысячи студентов… По отзывам участников массового катания на коньках, праздник удался. Надеемся, что подобное объединение всей учащейся молодежи Иркутска 25 января станет традиционным», - сообщил официальному сайт Иркутска вице-мэр – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

Четыре года в Иркутске было принято решение заняться благоустройством островов Конный и Юность на Ангаре. С Конного была перенесена площадка для автомобильного дрифта, после чего здесь создали каток.

Фото: страница «Остров Конный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

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