Иркутским школьникам стали выдавать по стакану молока

Учащихся начальной школы в Иркутской области начали получать бесплатное молоко. Таких учеников в регионе насчитывается более 140 тыс., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ученикам выделяется по стакану молока в день. На это бюджет Иркутской области выделил 130 млн руб.

«Перед запуском этого проекта мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90% родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка», - процитировал официальный сайт правительства региона и. о. министра образования Елену Апанович.

В пресс-службе правительства отметили, что для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Замена молока иными продуктами не допускается.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2018 года тогда губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Усть-Ордынский Бурятский округ поручил подготовить такую схему взаимоотношений с сельхозпредприятиями региона, при которой каждый ученик начальной школы будет получать по стакану молока в день.

Фото: официальный портал Иркутской области