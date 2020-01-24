Иркутские власти подключают «РосРАО» к очистке территории «Усольехимпрома»

ФГУП «РосРАО» может принять участие в решении проблемы с загрязнением промышленной площадки «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирское. Соглашение о сотрудничестве с федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго классов опасности подписал сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Руководством региона было предложено представителям ФГУП «РосРАО» проработать вопрос о приведении в безопасное состояние территории ООО «Усольехимпром». Общая площадь промышленной площадки – 610 га. Производственная деятельность прекращена в 2010 году, осуществляется процедура банкротства. Цех ртутного производства, расположенный на площадке, бесхозный. Очаг ртутного загрязнения включает в себя строительные конструкции здания цеха, шламы, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Общая масса загрязняющих веществ только по этому цеху – свыше 125 тыс. т», - сообщил официальный портал региона.

«РосРАО» входит в структуру «Росатома». По данным госкорпорации, «РосРАО» «проработает вопрос», касающийся «Усольехимпрома».

Как сообщила Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года межрегиональное управление Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае передало Иркутской области земельный участок под цехом ртутного электролиза на промплощадке «Усольехимпрома». Это необходимо для включения демеркуризации цеха в федеральный проект «Чистая страна».

С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. В июле 2019-го глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила потенциальную опасность от отходов «Усольехимпрома» с чернобыльской.

Фото: сайт госкорпорации «Росатом»