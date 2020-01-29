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Горсовет Улан-Удэ приблизил День города

Главная Общество
Иркутск
15:03 29 Января 2020
горсовет, праздник, дата
Автор: Sibnovosti.ru
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День города в столице Республики Бурятия перенесли на июнь. Соответствующее решение принял горсовет Улан-Удэ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия горсовета прошла сегодня. В ходе нее были внесены поправки в муниципальный устав. Решение было принято после опроса жителей Улан-Удэ.

«Предложения от горожан городские власти собирали в ходе голосования в районных администрациях, в домах творчества, детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах и на сайте «Активный горожанин». Большинство жителей проголосовали за июнь», - говорится в сообщении информационного сайта города.

До последнего времени День города отмечали в первой декаде сентября. Как писали Sibnovosti.ru, с предложением перенести дату праздника мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил как раз на торжественном открытии Дня города – 2019 7 сентября, когда погода выдалась особенно холодной.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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