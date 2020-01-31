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На Байкале не твердеет лед

Главная Общество
Иркутск
18:16 31 Января 2020
лед, байкал, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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На озере Байкал ледостав в этом году проходит значительно медленнее, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вот уже начало февраля, а в центральной части озера лед по-прежнему непрочный. Процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки», - пояснили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.

По данным этого подразделения, в северной части озера по направлению от Северобайкальска до горячих источников Хакусы толщина льда составляет всего 3 см. От мыса Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос по направлению к мысу Хобой острова Ольхон есть обширные участки льда тоньше 5 см. В Иркутской области на этой неделе сотрудники МЧС спасли двух мужчин, внедорожник которых провалился на байкальском льду.

«Мы знаем, что это очень популярный маршрут у автотуристов. Призываем, воздержитесь от смертельно опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным», - предупредили в отряде.

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля в республике ожидается усиление морозов. Температура ночью упадет до 30-35 градусов мороза.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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