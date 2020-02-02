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Авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на чартерные полеты в Китай

Главная Общество
Иркутск
13:47 2 Февраля 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять чартерные рейсы в Китай, где ввели запрет на выполнение регулярных полетов из-за вспышки коронавируса.

Так, с 1 февраля вывоз россиян из КНР может осуществляться только чартерами - под временным запретом не оказались перевозки по следующим маршрутам: Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.

 

Авиакомпания «ИрАэро» будет вывозить китайских граждан из России, а граждан РФ - из Китая пока действует ограничения на регулярные перевозки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. 

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань начал распространяться неизвестный вид пневмонии - коронавирус нового типа. Спустя месяц двух зараженных граждан КНР выявили в России. Общее число заболевших в мире составило более 9,5 тысяч человек. 

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