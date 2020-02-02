Авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на чартерные полеты в Китай

Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять чартерные рейсы в Китай, где ввели запрет на выполнение регулярных полетов из-за вспышки коронавируса.

Так, с 1 февраля вывоз россиян из КНР может осуществляться только чартерами - под временным запретом не оказались перевозки по следующим маршрутам: Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.

Авиакомпания «ИрАэро» будет вывозить китайских граждан из России, а граждан РФ - из Китая пока действует ограничения на регулярные перевозки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань начал распространяться неизвестный вид пневмонии - коронавирус нового типа. Спустя месяц двух зараженных граждан КНР выявили в России. Общее число заболевших в мире составило более 9,5 тысяч человек.