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В Бурятии решили поддержать эвенкийский и сойотский языки

Главная Общество
Иркутск
10:58 6 Февраля 2020
язык, глава, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Бурятии разработает программу сохранения и развития языков коренных малочисленных народов региона. Соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поручение было дано по итогам совещания, которое Алексей Цыденов провел с активом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бурятии (КМНС). Некоторые его участники указали на нехватку преподавательских кадров для обучения языкам коренных народов.

«Из 18 сельских поселений с эвенкийским населением эвенкийский язык изучается только в пяти школах. Но при этом, не ведется изучение эвенкийского языка ни в одном детском дошкольном учреждении. Этот вопрос касается и трудоустройства наших выпускников и преподавания, и изучения языка», - заявила, в частности, директор высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского государственного университета Гарма-Ханда Гунжитова.

По словам главы региона, одним из способов решения этой проблемы может стать надбавка в размере 15% к зарплате воспитателям детского сада, которые обучают эвенкийскому и сойотскому языкам. В настоящее время эта мера действует в отношении бурятского языка.

По данным официального портала Республики Бурятия, в семи муниципалитетах проживает в общей сложности 6,6 тыс. представителей КМНС. В их числе 3 тыс. эвенков и 3,6 тыс. сойотов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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