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Крытый ледовый дворец «Байкал» в Иркутске достроен на 80%

Главная Общество
Иркутск
17:19 10 Февраля 2020
общество, иркутск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске, который строится к чемпионате мира по хоккею с мячом, готов на 80%. У властей нет сомнений, что объект будет достроен к марту 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на и. о. губернатора области Игоря Кобзева.

Стоимость спортивного объекта оценивается в 6,3 млрд рублей - деньги выделены и регионального и федерального бюджетов. Проект реализует кемеровская компания «СДС-Строй». 

«Предстоящий чемпионат по хоккею с мячом – это международное спортивное событие, на котором Иркутская область выступит принимающей стороной от лица нашей страны. В этой связи необходимо создать все условия для комфортного пребывания на территории Сибири спортсменов и болельщиков, столица региона и спортивные объекты должны произвести хорошее впечатление», - сказал во время своего визита полномочный президента в СФО Сергей Меняйло. 

Напомним, ледовая арена рассчитана на шесть тысяч зрителей. Объект можно будет трансформировать под разные виды спорта. 

Чемпионат мира по хоккею с мячом в дивизионе А пройдет в Иркутске с 29 марта по 5 апреля. 

Фото: официальный портал Иркутской области

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