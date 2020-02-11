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«ИрАэро» вывезла в Иркутск россиян из Китая

Главная Общество
Иркутск
11:55 11 Февраля 2020
авиакомпания, китай, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская авиакомпания «ИрАэро» выполнила последний чартерный рейс в Китай в рамках вывоза из КНР граждан России. Эвакуация была необходима в связи с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера из Иркутска в Харбин было доставлено 60 граждан Китая. Сегодня обратным рейсом прилетели граждане РФ.

«На борту самолета, выполнявшего рейс Иркутск – Харбин, было 60 пассажиров, это граждане Китая. Обратным рейсом доставлено девять россиян. Это был последний чартерный рейс», - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

По данным информагентства, всего «ИрАэро» выполнила по этой программе два чартерных рейса из Иркутска в Харбин. Первый - 3 февраля, когда в КНР улетело 49 человек, а вернулось в РФ трое.

Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто с 14 февраля.

Фото: сайт авиакомпании «ИрАэро»

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