В иркутских лесах сократят зоны контроля

Власти Иркутской области сокращают зоны контроля в лесах региона. Эта мера призвана повысить эффективность тушения природных пожаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию с лесными пожарами обсудили на совещании в Иркутске. Его провел и. о. губернатора Игорь Кобзев. Зонами контроля называются территории, где разрешено не тушить лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред.

Площади таких зон в будут уменьшены с 32 млн га более чем в три раза, сообщает официальный портал Иркутской области со ссылкой на министра лесного комплекса Дмитрий Петренева. В прошлом году в зонах контроля горело 1,2 млн га, а тушилось только 38 очагов на площади 212 га.

«В этом году зоны контроля останутся в Патомском ущелье, на Северо-Байкальском и Байкальском горных хребтах, в Восточных Саянах. Там тушение лесных пожаров действительно невозможно ввиду особенностей рельефа местности и удаленности от баз воздушных судов», - отмечается в сообщении по итогам совещания.

В числе других мер борьбы с пожарами – увеличение до 267 человек численности сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, аренда до 22 воздушных судов.

«Превышение среднемноголетних значений уровня пожарной опасности прогнозируется на территории в апреле: восток Республики Тува, юго-западная часть Иркутской области, май - северо-западная часть Иркутской области, запад Республики Тува, восток Республики Алтай, юг Хакасии и восточная часть Красноярского края», - заявил на прошлой неделе на совещании в Новосибирске руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Фото: официальный портал Иркутской области