В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

Правительство Республики Бурятия предоставит в 2020 году гранты на проекты по повышению социального статуса бурятского языка. Их сумма составит 2 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Цель конкурса - содействие в реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка. Задачи проведения конкурса: создание условий для изучения и развития бурятского языка, распространение успешного опыта по расширению сферы применения и популяризации бурятского языка», - говорится в положении о конкурсе.

Заявки для участия в нем можно отправлять с 26 февраля по 4 марта 2020 года. Итоги будут подведены до 17 марта. Сумма одного гранта не превысит 200 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, за последние два года количество школьников в республике, изучающих бурятский язык, сократилось на 2%.

Фото: официальный портал Республики Бурятия