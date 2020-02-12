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В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

Главная Общество
Иркутск
17:30 12 Февраля 2020
правительство, конкурс, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Республики Бурятия предоставит в 2020 году гранты на проекты по повышению социального статуса бурятского языка. Их сумма составит 2 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Цель конкурса - содействие в реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка. Задачи проведения конкурса: создание условий для изучения и развития бурятского языка, распространение успешного опыта по расширению сферы применения и популяризации бурятского языка», - говорится в положении о конкурсе.

Заявки для участия в нем можно отправлять с 26 февраля по 4 марта 2020 года. Итоги будут подведены до 17 марта. Сумма одного гранта не превысит 200 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, за последние два года количество школьников в республике, изучающих бурятский язык, сократилось на 2%.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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