13 февраля
Иркутск
погода -20 °C
63.05
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Жители иркутского Тулуна выберут территорию для благоустройства

Главная Общество
Иркутск
15:52 13 Февраля 2020
голосование, благоустройство, территория
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Тулуне объявлено голосование по выбору объектов для благоустройства. Летом прошлого года город сильнее других муниципалитетов пострадал от мощного наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о выборе территории, которую предполагается обустроить в 2021 году. Голосование открыто постановлением мэрии.

Горожанам предстоит выбрать из трех предложенных вариантов. Это сквер «Аистенок» на ул. Ленина, территория у школы №25 в микрорайоне Угольщиков и сосновый бор в том же микрорайоне. Дизайн-проекты трех пространств опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

Голосование состоится 21 февраля. Принять в нем участие можно будет с 12:00 до 17:00 в двух тулунских магазинах, а также в специальном мобильном пункте.

Фото: официальный сайт Тулуна

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

12 Февраля 2020 г.
Правительство региона объявило конкурс на получение грантов
Новости Иркутска: В иркутских лесах сократят зоны контроля

В иркутских лесах сократят зоны контроля

12 Февраля 2020 г.
Это должно увеличить эффективность тушения пожаров
Новости Иркутска: «ИрАэро» вывезла в Иркутск россиян из Китая

«ИрАэро» вывезла в Иркутск россиян из Китая

11 Февраля 2020 г.
В феврале авиакомпания совершила в Харбин два рейса
Новости Иркутска: Крытый ледовый дворец «Байкал» в Иркутске достроен на 80%

Крытый ледовый дворец «Байкал» в Иркутске достроен на 80%

10 Февраля 2020 г.
Стоимость объекта оценивается в 6,3 млрд рублей
Новости Иркутска: Число жертв коронавируса превысило 800 человек

Число жертв коронавируса превысило 800 человек

10 Февраля 2020 г.
По последним данным, вирусом заразились 37,5 тысяч человек.
Новости Иркутска: Более 500 человек умерли из-за коронавируса в Китае

Более 500 человек умерли из-за коронавируса в Китае

6 Февраля 2020 г.
Жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 562 человека.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

10 Февраля 2020 г.
Полиция задержала злоумышленников
Новости Иркутска: Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

10 Февраля 2020 г.
Арестовано четверо жителей Усолья-Сибирского
Новости Иркутска: В Бурятии приступили к строительству Центра ядерной медицины

В Бурятии приступили к строительству Центра ядерной медицины

11 Февраля 2020 г.
Оно будет вестись в рамках концессии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19