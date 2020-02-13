Жители иркутского Тулуна выберут территорию для благоустройства

В Тулуне объявлено голосование по выбору объектов для благоустройства. Летом прошлого года город сильнее других муниципалитетов пострадал от мощного наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о выборе территории, которую предполагается обустроить в 2021 году. Голосование открыто постановлением мэрии.

Горожанам предстоит выбрать из трех предложенных вариантов. Это сквер «Аистенок» на ул. Ленина, территория у школы №25 в микрорайоне Угольщиков и сосновый бор в том же микрорайоне. Дизайн-проекты трех пространств опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

Голосование состоится 21 февраля. Принять в нем участие можно будет с 12:00 до 17:00 в двух тулунских магазинах, а также в специальном мобильном пункте.

Фото: официальный сайт Тулуна