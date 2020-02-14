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Бурятские строители увеличат капвложения

Главная Общество
Иркутск
15:38 14 Февраля 2020
строительство, жилье, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Объем капитальных вложений строительных компаний в Улан-Удэ в это году достигнет примерно 4 млрд руб. Этот результат превысит показатель предыдущих лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размер ожидаемых инвестиций мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал на совещании по итогам работы в 2019 году комитетов по строительству и по архитектуре и градостроительству городской администрации.

«В связи с этим, он поручил комитету по строительству и подведомственному учреждению – «Улан-Удэстройзаказчик», уделить особое внимание контролю за качеством выполнения строительно-монтажных, дорожных работ и начинать его уже на начальных этапах строительства», - отмечается на информационном портале Улан-Удэ.

По данным Игоря Шутенкова, объем выполненных строительных работ в прошлом году вырос по сравнению с 2018-м почти на 30%. При этом объем жилищного строительства сократился.

В 2019 году на Улан-Удэ пришлось 47,6% сданного в эксплуатацию жилья в Республике Бурятия. В целом в регионе построили 217,9 тыс. кв. м жилья. Это на 12% меньше результата предыдущего года.

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