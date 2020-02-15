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На Байкале восемь команд строят ледовый городок

Главная Общество
Иркутск
14:19 15 Февраля 2020
лед, байкал, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра на Байкале в районе иркутского поселка Хужир откроется праздник культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. К его началу здесь будет построен ледовый городок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Композиции изо льда создадут восемь команд. Как рассказали организаторы, это будет первый масштабный ледовый городок на Малом море Байкала.

«Предварит фестиваль международный конкурс ледовых скульптур, на который заявились дуэты из Иркутска, Барнаула, Монголии и других территорий. Участники смогут реализовать свои смелые задумки в единой тематике «Лед – это жизнь», – сообщил официальному порталу Иркутской области организатор Olkhon Ice Fest Семен Майор.

Olkhon Ice Fest продлится до 24 февраля. В его программе также выступления творческих коллективов, спортивные состязания, дегустация блюд русской и бурятской кухни.

Фото: официальный портал Иркутской области

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