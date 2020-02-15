Сибирь снабжают лесопожарной техникой

Регионам Сибири и Дальнего Востока в 2020 году из федерального бюджета выделено 1,3 млрд руб. для усиления подготовки к пожароопасному сезону. На эти средства планируется закупить около 1,2 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, к концу 2019 года пять регионов, столкнувшиеся с сильными лесными пожарами, получили большое количество такой техники. Больше всего досталось Красноярскому краю – 816 единиц. В Республику Бурятия поставлено 559, в Забайкальский край – 280, по 72 - в Республику Саха (Якутия) и Иркутскую область. В числе техники ведомство называет бульдозеры, снегоболотоходы, колесные и гусеничные тракторы, малые лесопатрульные комплексы и др.

Лесные пожары, как писали Sibnovosti.ru, бушевали летом прошлого года в целом ряде сибирских регионов. Прежде всего, в Красноярском крае и Иркутской области. Их общая площадь достигала 3 млн га. Ущерб от пожаров оценивался в миллиарды рублей.

В начале февраля Рослесхоз предупредил о превышении в апреле-мае среднемноголетних значений уровня пожарной опасности в целом ряде регионов. В их числе Иркутская область, Красноярский край, республики Тува, Хакасия и Алтай.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ