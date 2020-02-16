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Современную детскую поликлинику в Иркутске откроют в сентябре

Главная Общество
Иркутск
11:21 16 Февраля 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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И.о. главы правительства Иркутской области Руслан Болотов проконтролировал ход строительства новой детской поликлиники в Иркутске. Медучреждение примет первых пациентов в сентябре 2020 года – готовность здания приближается к 99%.

На оснащение поликлиники современным оборудованием предусмотрено 136 млн рублей. Там будет высокотехнологичный компьютерный томограф, рентгено-диагностический комплекс, водолечебная кафедра, ортопантомограф, аппараты УЗИ и другое. Строительство здания обошлось в полмиллиарда рублей.

«Сейчас работы завершаются, мы видим, что объект получается достойный. Я поручаю министерству здравоохранения ускорить закупку оборудования и максимально оперативно ввести детскую поликлинику в эксплуатацию», - отметил Руслан Болотов.

Напомним, строить поликлинику № 9 по ул.Радищева начали в 2017 году. Она представляет собой комплекс из двух зданий, высотой 5 и 6 этажей. Проектом предусмотрено создание стоматологического, рентгенологического, физиологического, отделений, ультразвуковой диагностики и отделения восстановительной медицины.

Фото: irkobl.ru

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