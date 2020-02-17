«Буряты» не прошли в четвертьфинал высшей лиги КВН

Команда КВН «Буряты» не смогла пройти в четвертьфинал высшей лиги КВН этого сезона. Об итогах игры сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Буряты» (Иркутск – Улан-Удэ) приняли участие в первой игре 1/8 финала. Команда заняла в ней последнее место с 13,4 балла. Впереди оказались московская «Юра» (14,6), «Сборная «Татнефти» из Альметьевска (14,2) и «Доктор Хаусс» из белорусского Могилева (13,8).

«В 1/4 финала прошли три команды: «Юра», «Сборная «Татнефти», «Доктор Хаусс». «Буряты», к сожалению, на данный момент выбывают из соревнования», - подвел итог игры сайт КВН.

Фото: сайт КВН