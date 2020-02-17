Владивосток оказался в снежном плену

За два не полных дня во Владивостоке выпала месячная норма снега.

«Всего в период ночь 16 - ночь 17 февраля в крае выпало до 23 миллиметров снега. Во Владивостоке... на данный момент количество выпадавших осадков... составляет 15 миллиметров, что ровняется месячной норме», - сообщили в Примгидромете.

«Днем 17 февраля погоду в Приморье продолжат определять фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. На востоке снег, местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат», - говорится в сообщении.

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