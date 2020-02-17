Современный детский медицинский центр в Иркутске построят в 2024 году

Строительство детского медицинского центра на Чертугеевском полуострове в Иркутске включат в стратегию социально-экономического развития региона. Объект может быть построен с привлечением федеральных средств в 2024 году, сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

Региону требуется многофункциональный детский центр, который совместит поликлиническое, лечебное и реабилитационное направления. Игорь Кобзев поручил незамедлительно приступать к разработке проекта.

«В первую очередь это формирование площадки для строительства центра. Отдельно необходимо провести совещание с участием всех заинтересованных сторон и выработать концепцию строительства. Это необходимо сделать в течение месяца», - сообщил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области появится медицинский центр с хирургическим и педиатрическим корпусами, диагностическим, инфекционным и реабилитационным отделениями, а также лабораторным комплексом.

Фото: irkobl.ru