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Современный детский медицинский центр в Иркутске построят в 2024 году

Главная Общество
Иркутск
17:28 17 Февраля 2020
общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство детского медицинского центра на Чертугеевском полуострове в Иркутске включат в стратегию социально-экономического развития региона. Объект может быть построен с привлечением федеральных средств в 2024 году, сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

Региону требуется многофункциональный детский центр, который совместит поликлиническое, лечебное и реабилитационное направления. Игорь Кобзев поручил незамедлительно приступать к разработке проекта.

«В первую очередь это формирование площадки для строительства центра. Отдельно необходимо провести совещание с участием всех заинтересованных сторон и выработать концепцию строительства. Это необходимо сделать в течение месяца», - сообщил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области появится медицинский центр с хирургическим и педиатрическим корпусами, диагностическим, инфекционным и реабилитационным отделениями, а также лабораторным комплексом.

Фото: irkobl.ru

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