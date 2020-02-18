Путешественники перейдут Байкал пешком

Группа из 12 человек планирует пройти по льду Байкала из Республики Бурятия в Иркутскую область. Экспедицию организовали участники московского и иркутского отделений Русского географического общества, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Переход протяженностью 42 км стартует в бурятском поселке Танхой 21 февраля. Предполагается, что он завершится на следующие сутки в иркутском поселке Листвянка.

«В составе группы – 12 человек, имеющих опыт наземных и морских экспедиций и восхождений на самые высокие вершины мира. Основная цель перехода - показать российским и зарубежным туристам и альпинистам возможности зимнего Байкала для подготовки к экспедициям, например, по программе «7 вершин», а также на Северный или Южный Полюс», - отметили в министерстве туризма Республики Бурятия.

По данным синоптиков в дни перехода температура ночью в этой части озера составит минус 20 градусов, днем – минус 15 градусов.

Фото: сайт иркутского областного отделения Русского географического общества