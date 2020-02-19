Парламент Бурятии готовит обращение с просьбой перевести регион на газ

Народный хурал Республики Бурятия может обратиться к российскому руководству с просьбой о газификации региона. Обращение будет рассмотрено на очередной сессии регионального парламента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Текст документа единогласно одобрили члены комитета народного хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. Обращение предполагается направить президенту и премьер-министру РФ, спикерам обеих палат Федерального собрания. В нем содержится предложение о газификации и установлении специального тарифа, чтобы стимулировать жителей частного сектора к переходу на электроотопление. Причиной появления такой инициативы стала экологическая ситуацию в республике.

«Если в 2017 году в Улан-Удэ превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в воздухе было в 7,6 раз, то во второй декаде февраля 2019 года уже в 60,5 раз. Это официальные данные Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», - приводит сайт народного хурала слова депутата Леонтия Красовского.

Сессия республиканского парламента запланирована на 3 марта.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия