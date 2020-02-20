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Школы и детсады в Улан-Удэ предложили оснастить отпугивателями собак

Главная Общество
Иркутск
11:48 20 Февраля 2020
инициатива, дети, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Улан-Удэ рассматривают различные способы защиты детей от бродячих собак. Один из них – широкое использование ультразвуковых отпугивателей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Депутаты улан-удэнского горсовета предложили установить такие отпугиватели в каждой школе и детском саду. С инициативой они обратились в муниципальный комитет по образованию.

«Участившиеся случаи нападения собак на людей привели к тому, что родители вынуждены сопровождать своих детей в школу и обратно», - объясняет появление инициативы информационный сайт Улан-Удэ.

Отпугиватели предлагается приобрести за счет городского бюджета.

Как писали Sibnovosti.ru, очередной резонансный случай нападения собак произошел в столице Бурятии в январе этого года. В 111-м микрорайоне свора набросилась на девятилетнего мальчика, который шел в магазин. Животные искусали ребенка, нанеся ему травмы головы, рук и ног. Мальчика удалось спасти.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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