Школы и детсады в Улан-Удэ предложили оснастить отпугивателями собак

Власти Улан-Удэ рассматривают различные способы защиты детей от бродячих собак. Один из них – широкое использование ультразвуковых отпугивателей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Депутаты улан-удэнского горсовета предложили установить такие отпугиватели в каждой школе и детском саду. С инициативой они обратились в муниципальный комитет по образованию.

«Участившиеся случаи нападения собак на людей привели к тому, что родители вынуждены сопровождать своих детей в школу и обратно», - объясняет появление инициативы информационный сайт Улан-Удэ.

Отпугиватели предлагается приобрести за счет городского бюджета.

Как писали Sibnovosti.ru, очередной резонансный случай нападения собак произошел в столице Бурятии в январе этого года. В 111-м микрорайоне свора набросилась на девятилетнего мальчика, который шел в магазин. Животные искусали ребенка, нанеся ему травмы головы, рук и ног. Мальчика удалось спасти.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия