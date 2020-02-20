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Школу под Иркутском закрыли из-за радона

Главная Общество
Иркутск
14:52 20 Февраля 2020
школа, газ, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Немногочисленные школьники деревни Столбова под Иркутском неожиданно сменили место учебы. Работа их школы была приостановлена из-за обнаруженного на ее территории радона - природного радиоактивного газа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работа школы приостановлена на 65 суток. Соответствующее решение принял Иркутский районный суд.

«Общеобразовательное учреждение допустило нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В рамках плановой проверки управления Роспотребнадзора по Иркутской области совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» произведены измерения, в ходе которых установлено превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в помещениях школы», - пояснили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

По данным приставов, учащиеся МОУ ИРМО «Столбовская начальная общеобразовательная школа» переведены в другие школы. Деревня Столбова расположен примерно в 20 км от центра Иркутска. Здесь проживает около 650 человек.

Фото: сайт МОУ ИРМО «Столбовская начальная общеобразовательная школа»

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