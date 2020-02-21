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Жители байкальского побережья Бурятии просят отстреливать бакланов

Главная Общество
Иркутск
13:30 21 Февраля 2020
птица, обращение, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Баргузинского района обратились в народный хурал Республики Бурятия с просьбой регулировать численность большого баклана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По их мнению, размножившиеся птицы, в частности, препятствуют росту популяции омуля.

Обращение подписало почти 1,5 тыс. баргузинцев. Население района составляет 22,3 тыс. человек.

«Нам привели цифры, что бакланы поедают около 5 тыс. т рыбы в год. В основном это сорная рыба. Но при этом во время нереста бакланы питаются и омулем. Мы тратим огромные суммы на рыборазведение из федерального бюджета, а «кормится» с этого баклан. Это прямой экономический вред. Кроме этого подрывается продовольственная база населения», - приводит сайт бурятского парламента мнение председателя парламентского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарева.

Авторы обращения предложили сделать большого баклана доступным для спортивной и любительской охоты.

«В марте пройдет расширенное рабочее совещание с приглашением районов, минприроды Бурятии, федеральных надзорных ведомств, представителей науки. Первым шагом будет выделение средств на проведение мониторинга (численности бакланов – Sibnovosti.ru). Также будут выработаны рекомендации правительству», - сообщили в народном хурале.

По предварительным данным, на территории Баргузинского национального парка гнездится около 10 тыс. больших бакланов, всего в Бурятии – около 50 тыс.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

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