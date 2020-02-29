Иркутские спасатели прибыли на помощь лыжникам из Бурятии

Двое туристов получили травмы в Бурятии - на помощь лыжникам вылетел вертолет Ми-8 из Иркутской области. Сейчас путешественники находятся на базе «Шумакские источники» в Окинском районе. По предварительной информации, у одного туриста - травма грудной клетки, у второго - травма колена. Спасатели поддерживают связь с тургруппой с помощью спутниковых устройств, рассказали в ГУ МЧС.

Вертолет - единственный вид транспорта, который позволяет быстро добраться до места ЧП. Наземным группам спасателей понадобилось бы около двух суток.

«Для эвакуации туристов задействованы четыре спасателя Аварийно-спасательной службы по Иркутской области, на борту находится врач. Пострадавших туристов доставят в лечебное учреждение Иркутска», - рассказали в ведомстве.

О ЧП сообщил руководитель туристической группы. Четыре человека отправились покататься на лыжах из поселка Нилова Пустынь по территории Окинского и Тункинского районов Бурятии.