Билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске продают через фальшивые сайты

Мошенники запустили продажу билетов на чемпионат мира хоккею с мячом в Иркутске через фальшивые сайты. В сети создан яркий ресурс, который позиционируют как консьерж-сервис по оказанию услуг по подбору, бронированию и доставке билетов.

Дирекция по проведению чемпионата призывает болельщиков воздержаться от покупок через сомнительный ресурс – скорее всего, это способ потерять свои деньги.

Официально билеты на турнир появятся в продаже только 10 марта. Без опаски их можно будет приобрести на официальном сайте www.baikal-bandy.ru, либо в кассе западной трибуны стадиона «Труд». При этом на игры группы В болельщики смогут попасть бесплатно.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске пройдет с 29 марта по 5 апреля 2020 года.

Фото: сайт Федерации хоккея с мячом России