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Школы массово закрываются в Иркутской области из-за гриппа и простуды

Главная Общество
Иркутск
16:34 3 Марта 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За последнюю неделю в Иркутской области зафиксировано 21,7 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом, из них более 15 тысяч - дети. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Специалисты решили закрыть 17 школ и 7 детских садов в регионе. Эти меры принимаются для снижения уровня заболеваемости. 

«Частичное приостановление деятельности применялось в 35 школах и 16 детских садах», - говорится в сообщении.

Эпидемический порог в Иркутской области находится ниже критической отметки на 20%. Отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. 

Напомним, грипп с начала года подтвердился у 686 заболевших, в том числе у 438 детей. 

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