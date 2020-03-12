Спецназовцы обойдут Байкал по льду

Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала. Старт назначен на 14 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок перехода сегодня обсудили и. о. губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель экспедиционной группы Даниил Мартынов. Марш-бросок будет осуществлен по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова. Его цель – подготовка спецназа к стратегическим учениям, запланированным на конец 2020 года.

«В марш-броске участвует девять человек, один из которых остается в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах за пять дней должны пройти по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Российский университет спецназа расположен в чеченском городе Гудермесе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области