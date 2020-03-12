12 марта
Иркутск
погода -4 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Спецназовцы обойдут Байкал по льду

Главная Общество
Иркутск
19:30 12 Марта 2020
спецназ, переход, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала. Старт назначен на 14 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок перехода сегодня обсудили и. о. губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель экспедиционной группы Даниил Мартынов. Марш-бросок будет осуществлен по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова. Его цель – подготовка спецназа к стратегическим учениям, запланированным на конец 2020 года.  

«В марш-броске участвует девять человек, один из которых остается в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах за пять дней должны пройти по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Российский университет спецназа расположен в чеченском городе Гудермесе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В нацпарке «Земля леопарда» появилась субтропическая птица бюльбюль

В нацпарке «Земля леопарда» появилась субтропическая птица бюльбюль

11 Марта 2020 г.
За последние 60 лет в регионе было всего десятков единичных встреч с рыжеухим бюльбюлем.
Новости Иркутска: Школы массово закрываются в Иркутской области из-за гриппа и простуды

Школы массово закрываются в Иркутской области из-за гриппа и простуды

3 Марта 2020 г.
Закрыто 17 учреждений
Новости Иркутска: Билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске продают через фальшивые сайты

Билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске продают через фальшивые сайты

2 Марта 2020 г.
Официально они появятся в продаже только 10 марта
Новости Иркутска: Иркутские спасатели прибыли на помощь лыжникам из Бурятии

Иркутские спасатели прибыли на помощь лыжникам из Бурятии

29 Февраля 2020 г.
Двое участников похода получили травмы
Новости Иркутска: Жители байкальского побережья Бурятии просят отстреливать бакланов

Жители байкальского побережья Бурятии просят отстреливать бакланов

21 Февраля 2020 г.
По их мнению, птицы съедают слишком много рыбы
Новости Иркутска: Школу под Иркутском закрыли из-за радона

Школу под Иркутском закрыли из-за радона

20 Февраля 2020 г.
Работа начальной школы приостановлена на 65 дней
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Сборная Казахстана не приедет на иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом

Сборная Казахстана не приедет на иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом

10 Марта 2020 г.
Причиной стало распространение коронавируса
Новости Иркутска: В апреле заселят первые новые дома в пострадавшем от наводнения Тулуне

В апреле заселят первые новые дома в пострадавшем от наводнения Тулуне

11 Марта 2020 г.
Строительство ведется в «Березовой роще» и микрорайоне Угольщиков
Новости Иркутска: Иркутянам открыли питьевую воду

Иркутянам открыли питьевую воду

11 Марта 2020 г.
«Росгеология» подвела итоги поиска и оценки ее запасов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19