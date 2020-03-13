В Улан-Удэ предстоит отловить 2,4 тыс. бродячих собак

ООО МИК займется отловом собак в Улан-Удэ. Компания выиграла торги, которые провели муниципальные власти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Контракт будет заключен на сумму 8,4 млн руб. Подрядчику предстоит обеспечить отлов, содержание, лечение и вакцинацию 2,4 тыс. животных.

«Ранее объявленный аукцион не состоялся, в том числе из-за сложности обеспечения гарантий контракта потенциальными участниками аукциона. Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ принял решение снизить требования по условиям участия в торгах и обеспечению гарантий контракта, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в торгах», - отметил информационный сайт столицы Республики Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, в последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападения бродячих собак на людей. В январе этого года в 111-м микрорайоне свора набросилась на девятилетнего мальчика и искусали его. В феврале депутаты улан-удэнского горсовета предложили установить такие ультразвуковые отпугиватели в каждой школе и детском саду.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ