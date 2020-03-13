Смертность от ВИЧ в Иркутской области снизилась до рекордной отметки

Показатели смертности от ВИЧ в Иркутской области начали снижаться впервые с начала эпидемии, объявленной в 2000-х годах. По данным главного врача регионального Центра СПИД Юлии Плотниковой, в 2019 году количество умерших снизилось на 10 процентов. Прежде всего, это связано с увеличением числа ВИЧ-инфицированных, которые получают поддерживающую терапию, которая значительно увеличивает продолжительность жизни – таких пациентов за последние три года стало больше вдвое.

«Терапия снижает вирусную нагрузку до нуля - вирус не определяется в крови, иммунная система восстанавливается. Когда вируса нет в крови, человек перестает быть заразным для других, даже если у него рискованное поведение. И это все останавливает эпидемический процесс», - цитирует Интерфакс-Сибирь Юлию Плотникову.

Медики отметили, что после фильма столичного блогера Юрия Дудя о ВИЧ, на 20% выросло число ВИЧ-инфицированных, которые обратились в медучреждения за назначением терапии. Также стало больше иркутян, желающих пройти тестирование на наличие опасного заболевания.

Всего в Иркутской области проживают 30 тысяч ВИЧ-инфицированных.