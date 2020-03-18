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В Иркутске открыта «горячая линия» в связи с ростом цен на продукты

Главная Общество
Иркутск
18:59 18 Марта 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области ввела ежедневный мониторинг цен на продукты в городских магазинах. По сообщениям в соцсетях, из-за ажиотажного спроса на продовольствие некоторые розничные сети начали повышать цены.

В связи с этим ведомство открыло «горячую линию», куда можно сообщать о фактах завышения стоимости продуктов или дефиците товаров. Между тем, данные мониторинга информацию о подорожании продуктов не подтверждают. Магазины работают в обычном режиме, дефицита продуктов и товаров повседневного пользования нет, а цены не изменились. 

«В связи с информацией, распространяемой через социальные сети, в оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены. Между тем «вымывания» товаров этой группы не наблюдается. Поставки товаров в организации розничной торговли осуществляются своевременно», — сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.

Обращения на горячую линию принимаются ежедневно с 08:00 до 22:00 по телефону 8950-072-30-50.

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