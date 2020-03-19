В Иркутске создадут лабораторию для обследования на коронавирус всех желающих

Минздрав Иркутской области анонсировал планы по созданию в регионе лаборатории для обследования жителей на коронавирус. Пройти тестирование смогут не только лица, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но и пациенты с признаками респираторных заболеваний.

Сейчас региональные власти определяют организацию, на базе которой будет функционировать новая лаборатория. После это будет закуплено необходимое для проведения анализов оборудование и лаборатория сможет принимать пациентов, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Иркутской области Ирина Лисянская.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Иркутской области не зарегистрировано.

