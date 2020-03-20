Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

В Республике Бурятия подведены итоги конкурса проектов, направленных на повышение статуса бурятского языка. Общая сумма выделенных грантов составляет 2 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявки для участия в конкурсе можно было отправлять с 26 февраля по 4 марта 2020 года. Согласно его условиям, сумма одного гранта не может превышать 200 тыс. руб. В числе получателей оказалось 16 организаций и учреждений следует из сообщения официального портала региона.

Крупнейшие гранты получат ГАУК «Национальная библиотека Республики Бурятия» и АУК «Государственный Бурятский академический театр драмы». Библиотеке предстоит снять короткометражный игровой фильм на бурятском языке с рабочим названием «Под вечным синим небом». Театру – провести фестиваль хоринских родов (хори-буряты – один из крупнейших субэтносов народа).

«Цель конкурса - содействие в реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка. Задачи проведения конкурса: создание условий для изучения и развития бурятского языка, распространение успешного опыта по расширению сферы применения и популяризации бурятского языка», - говорится в положении о конкурсе.

Фото: официальный портал Республики Бурятия