20 марта
Иркутск
погода -1 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

Главная Общество
Иркутск
12:45 20 Марта 2020
язык, конкурс, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Бурятия подведены итоги конкурса проектов, направленных на повышение статуса бурятского языка. Общая сумма выделенных грантов составляет 2 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявки для участия в конкурсе можно было отправлять с 26 февраля по 4 марта 2020 года. Согласно его условиям, сумма одного гранта не может превышать 200 тыс. руб. В числе получателей оказалось 16 организаций и учреждений следует из сообщения официального портала региона.

Крупнейшие гранты получат ГАУК «Национальная библиотека Республики Бурятия» и АУК «Государственный Бурятский академический театр драмы». Библиотеке предстоит снять короткометражный игровой фильм на бурятском языке с рабочим названием «Под вечным синим небом». Театру – провести фестиваль хоринских родов (хори-буряты – один из крупнейших субэтносов народа).

«Цель конкурса - содействие в реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка. Задачи проведения конкурса: создание условий для изучения и развития бурятского языка, распространение успешного опыта по расширению сферы применения и популяризации бурятского языка», - говорится в положении о конкурсе.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске создадут лабораторию для обследования на коронавирус всех желающих

В Иркутске создадут лабораторию для обследования на коронавирус всех желающих

19 Марта 2020 г.
Пройти проверку смогут пациенты с признаками ОРВИ
Новости Иркутска: В Иркутске открыта «горячая линия» в связи с ростом цен на продукты

В Иркутске открыта «горячая линия» в связи с ростом цен на продукты

18 Марта 2020 г.
Мониторинг ситуации на продовольственном рынке теперь ежедневный
Новости Иркутска: Смертность от ВИЧ в Иркутской области снизилась до рекордной отметки

Смертность от ВИЧ в Иркутской области снизилась до рекордной отметки

13 Марта 2020 г.
Поддерживающую терапию теперь получают в два раза больше ВИЧ-инфецированных
Новости Иркутска: В Улан-Удэ предстоит отловить 2,4 тыс. бродячих собак

В Улан-Удэ предстоит отловить 2,4 тыс. бродячих собак

13 Марта 2020 г.
Победителем муниципальных торгов стала компания МИК
Новости Иркутска: Спецназовцы обойдут Байкал по льду

Спецназовцы обойдут Байкал по льду

12 Марта 2020 г.
Старт марш-броска назначен на 14 марта
Новости Иркутска: В нацпарке «Земля леопарда» появилась субтропическая птица бюльбюль

В нацпарке «Земля леопарда» появилась субтропическая птица бюльбюль

11 Марта 2020 г.
За последние 60 лет в регионе было всего десятков единичных встреч с рыжеухим бюльбюлем.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске выберут место для нового аэропорта

В Иркутске выберут место для нового аэропорта

18 Марта 2020 г.
Инвестор должен быть определен до конца 2020 года
Новости Иркутска: Спикер иркутского заксобрания перешел в Госдуму РФ

Спикер иркутского заксобрания перешел в Госдуму РФ

17 Марта 2020 г.
В руководстве Иркутской области продолжаются кадровые изменения
Новости Иркутска: Два иркутских пожара унесли жизни 11 человек

Два иркутских пожара унесли жизни 11 человек

16 Марта 2020 г.
В двух муниципалитетах введен особый противопожарный режим
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19