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Закрыта ледовая переправа на байкальский остров Ольхон

Главная Общество
Иркутск
13:33 20 Марта 2020
лед, байкал, остров
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области сегодня закрылась ледовая переправа на остров Ольхон. Такое решение было принято из-за ухудшения состояния байкальского льда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О закрытии переправы Куркут – Иркутская губа главное управление МЧС по Иркутской области предупредило вчера. Решение было принято после того, как накануне специальная комиссия проверила состояние льда.

«На съездах и выездах лед приобрел кашеобразную структуру. На некоторых участках переправы он напитан талой водой, а значит, потерял свою прочность и перестал отвечать требованиям безопасности. Местами лед имеет неоднородную пористую структуру. Высок риск образования пропарин из-за потепления», - приводит сайт ведомства комментарий руководителя Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС главного управления Михаила Грудинина.

По данным спасателей, на Байкале в связи со стремительным ухудшением ледовой обстановки ежедневно проходят рейды и патрулирования. Сообщение с Ольхоном будут осуществлять суда на воздушной подушке.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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