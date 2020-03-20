Закрыта ледовая переправа на байкальский остров Ольхон

В Иркутской области сегодня закрылась ледовая переправа на остров Ольхон. Такое решение было принято из-за ухудшения состояния байкальского льда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О закрытии переправы Куркут – Иркутская губа главное управление МЧС по Иркутской области предупредило вчера. Решение было принято после того, как накануне специальная комиссия проверила состояние льда.

«На съездах и выездах лед приобрел кашеобразную структуру. На некоторых участках переправы он напитан талой водой, а значит, потерял свою прочность и перестал отвечать требованиям безопасности. Местами лед имеет неоднородную пористую структуру. Высок риск образования пропарин из-за потепления», - приводит сайт ведомства комментарий руководителя Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС главного управления Михаила Грудинина.

По данным спасателей, на Байкале в связи со стремительным ухудшением ледовой обстановки ежедневно проходят рейды и патрулирования. Сообщение с Ольхоном будут осуществлять суда на воздушной подушке.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области