На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

В Республике Бурятия распределены субсидии на строительство и ремонт религиозных объектов. Их сумма составит 50 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Субсидии распределены по конкурсу, который провели правительство и администрация главы региона. Его итоги опубликованы на официальном портале Бурятии.

Самую значительную сумму – 24 млн руб. – получит Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской православной церкви. Средства пойдут на третий этап строительства кафедрального собора в улан-удэнском парке им. Орешкова. Возведение Успенского собора началось здесь в 2013 году.

«На завершение строительства необходимо 260 млн руб. и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть тепловой контур, потребуется порядка 100 млн руб. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы», - заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов в январе этого года.

Кроме того, согласно итогам конкурса, 5 млн руб. направят на благоустройство территории Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Иволгинском районе Бурятии. 3 млн руб. – на четвертый этап строительства старообрядческого (древлеправославного) храма в селе Никольске Мухоршибирского района.

Фото: официальный портал Республики Бурятия