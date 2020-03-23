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На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

Главная Общество
Иркутск
12:05 23 Марта 2020
конкурс, строительство, храм
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия распределены субсидии на строительство и ремонт религиозных объектов. Их сумма составит 50 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Субсидии распределены по конкурсу, который провели правительство и администрация главы региона. Его итоги опубликованы на официальном портале Бурятии.

Самую значительную сумму – 24 млн руб. – получит Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской православной церкви. Средства пойдут на третий этап строительства кафедрального собора в улан-удэнском парке им. Орешкова. Возведение Успенского собора началось здесь в 2013 году.   

«На завершение строительства необходимо 260 млн руб. и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть тепловой контур, потребуется порядка 100 млн руб. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы», - заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов в январе этого года.

Кроме того, согласно итогам конкурса, 5 млн руб. направят на благоустройство территории Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Иволгинском районе Бурятии. 3 млн руб. – на четвертый этап строительства старообрядческого (древлеправославного) храма в селе Никольске Мухоршибирского района.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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