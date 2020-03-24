24 марта
Иркутск
погода -4 °C
80.88
 
€ 86.71
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Байкал возглавил туристический рейтинг российских озер

Главная Общество
Иркутск
13:27 24 Марта 2020
рейтинг, озеро, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Три сибирских озера вошли в топ-10 самых посещаемых туристами озер России. Рейтинг составило агентство «ТурСтат», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги исследования опубликованы на сайте агентства. Рейтинг предсказуемо возглавляет озеро Байкал. Кроме того, на четвертом месте располагается Большое Яровое озеро в Алтайском крае, а на седьмом – Чаны в Новосибирской области. Остальные семь водоемов расположены в европейской части России. Количественные данные в сообщении «ТурСтата» не приводятся.

Рейтинг был составлен к Всемирному дню водных ресурсов. Он отмечается 22 марта.

Фото: сайт иркутского областного отделения Русского географического общества

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Зимние метели вернулись в Бурятию

Зимние метели вернулись в Бурятию

24 Марта 2020 г.
В республике объявлено штормовое предупреждение
Новости Иркутска: На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

23 Марта 2020 г.
Размер субсидии составит 24 млн рублей
Новости Иркутска: Закрыта ледовая переправа на байкальский остров Ольхон

Закрыта ледовая переправа на байкальский остров Ольхон

20 Марта 2020 г.
Решение было принято из-за ухудшения состояния льда
Новости Иркутска: Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

20 Марта 2020 г.
В республике распределили гранты на поддержку бурятского языка
Новости Иркутска: В Иркутске создадут лабораторию для обследования на коронавирус всех желающих

В Иркутске создадут лабораторию для обследования на коронавирус всех желающих

19 Марта 2020 г.
Пройти проверку смогут пациенты с признаками ОРВИ
Новости Иркутска: В Иркутске открыта «горячая линия» в связи с ростом цен на продукты

В Иркутске открыта «горячая линия» в связи с ростом цен на продукты

18 Марта 2020 г.
Мониторинг ситуации на продовольственном рынке теперь ежедневный
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

19 Марта 2020 г.
Оно возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Черемхово
Новости Иркутска: Иркутские власти хотят отстранить частные фирмы от заготовки древесины для граждан

Иркутские власти хотят отстранить частные фирмы от заготовки древесины для граждан

20 Марта 2020 г.
Регион подготовил поправки в Лесной кодекс РФ
Новости Иркутска: В руководстве Иркутской области новые кадровые перестановки

В руководстве Иркутской области новые кадровые перестановки

23 Марта 2020 г.
Руслан Ситников назначен и. о. первого вице-премьера правительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19