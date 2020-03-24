Байкал возглавил туристический рейтинг российских озер

Три сибирских озера вошли в топ-10 самых посещаемых туристами озер России. Рейтинг составило агентство «ТурСтат», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги исследования опубликованы на сайте агентства. Рейтинг предсказуемо возглавляет озеро Байкал. Кроме того, на четвертом месте располагается Большое Яровое озеро в Алтайском крае, а на седьмом – Чаны в Новосибирской области. Остальные семь водоемов расположены в европейской части России. Количественные данные в сообщении «ТурСтата» не приводятся.

Рейтинг был составлен к Всемирному дню водных ресурсов. Он отмечается 22 марта.

Фото: сайт иркутского областного отделения Русского географического общества