Зимние метели вернулись в Бурятию

В Бурятию пришли снегопады и метели. Об ухудшении погоды предупредило республиканское главное управление МЧС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По сообщению Бурятского гидрометцентра, 24-25 марта 2020 года по республике ожидаются снег, по южной половине республики местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов», - говорится в сообщении ведомства.

В главном управлении МЧС по Республике Бурятия также отметили, что в горах сохраняется повышенный риск лавинной опасности. В связи с этим спасатели порекомендовали отказаться от походов в горы.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия