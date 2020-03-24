В иркутском Тулуне предложили расселить сохранившуюся после паводка часть улицы

Власти иркутского города Тулуна рассматривают возможность полной ликвидации ул. 2-й Азейской. После летнего наводнения прошлого года на ней еще сохранились жилые дома, пригодные для проживания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ход восстановления Тулуна с руководителями города обсудил Дмитрий Бердников. Как писали Sibnovosti.ru, недавно бывший мэр Иркутска был назначен и. о. первого заместителя губернатора Иркутской области. Как рассказал ему мэр Тулуна Юрий Карих, на 2-й Азейской осталось 16 непострадавших домов. Но они теперь находятся «в некой резервации».

«Необходимо в полной мере оценить целесообразность этой улицы и рассмотреть возможность переселения жителей данных домов», – приводит официальный сайт Тулуна слова главы города.

В свою очередь, Дмитрий Бердников заявил о необходимости проанализировать ситуацию. По данным муниципальных властей, через неделю и. о. первого вице-губернатора вновь посетит город, и «тулунчане уверены, что будут озвучены решения обозначенных проблем и вопросов».

Напомним, о переходе Дмитрия Бердникова с поста мэра Иркутска в руководство области было объявлено 13 марта. Врио губернатора Игорь Кобзев поручил ему заняться координацией работы по ликвидации последствий прошлогоднего паводка.

Фото: официальный сайт Тулуна