В иркутском заказнике «Тофаларский» пропадают звери

В заказнике «Тофаларский», расположенном в Иркутской области, зафиксировано заметное сокращение числа животных. Эта охраняемая территория входит в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Лось, изюбр, кабарга стали в последние годы малочисленны. Также наблюдаем снижение численности пушных видов: белка, заяц-беляк, соболь. Если для белки и зайца такие колебания возможны - допустимы для мелких зверьков, то для соболя нет. Численность соболя должна оставаться стабильной при отсутствии охоты, при налаженной охране, но в заказнике она сейчас уменьшилась», - рассказала сегодня научный сотрудник отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова (цитата по информагентству «Интерфакс-Сибирь»).

По ее данным, численность соболя сократилась втрое по итогам зимних маршрутных учетов 2020 года в сравнении с результатами первых таких наблюдений, организованных в заказнике в 2016 году. В 2021 году «Заповедное Прибайкалье» планирует организовать экспедицию в «Тофаларский», чтобы выяснить причины снижения численности животных.

«Тофаларский» находится в труднодоступных горах Восточного Саяна. Его площадь составляет 132,7 тыс. га.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»