Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии закупил маски для республики

В Улан-Удэ доставят 120 тыс. одноразовых медицинских масок. Их приобрел на собственные средства местный предприниматель Вадим Бредний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«До конца следующей недели маски поступят в министерство социальной защиты населения, которое приняло решение, что маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения», - сообщила пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Договоренность о погрузке партии масок в Москве на самолет уже достигнута. Как писали Sibnovosti.ru, число зараженных COVID-19 в регионе достигло восьми.

Вадим Бредний сам проходит лечение от новой коронавирусной инфекции. Он известен в Бурятии как руководитель группы компаний «Титан». В ее состав входят, в частности, сеть магазинов, мясоперерабатывающая фабрика «Селенга», рыбзавод «Байкал» и др.

Фото: официальный портал Республики Бурятия