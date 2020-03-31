Коммунальщиков Улан-Удэ бросят на дезинфекцию

Власти столицы Республики Бурятия решили провести дезинфекцию городской территории для борьбы с распространением коронавируса. Для этого переоборудуют коммунальную технику МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дезинфекция начнется 1 апреля. В первую очередь, она коснется остановок общественного транспорта и других мест наибольшего скопления людей.

По данным информационного сайта Улан-Удэ, для выполнения этой задачи будут переоборудованы четыре специализированные машины. В том числе поливомоечная техника, предназначенная для полива газонов и помывки дорог. Кроме того, для дезинфекции переоборудуют две новые комбинированные дорожные машины, поступившие недавно в «Комбинат по благоустройству». Для дезинфекции общественных пространств муниципалитет также закупил 14 ранцевых опрыскивателей-воздуходувок.

В Томске сегодня мэр Иван Кляйн поручил руководству муниципального предприятия «ТомскСАХ» запросить в Роспотребнадзоре информацию, о том, какие вещества могут быть применены для дезинфекции улично-дорожной сети, тротуаров, зданий, остановочных комплексов.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ