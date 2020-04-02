Депутаты просят выделить землю для нового здания иркутской больницы

Депутаты заксобрания Иркутской области считают необходимым как можно быстрее выделить земельный участок для нового здания больницы в Свердловском округе Иркутска. Соответствующее обращение они направили врио губернатора региона Игорю Кобзеву, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обращение вызвано состоянием зданий, в которых размещается ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5». Всего он занимает восемь корпусов, самый старый из которых построен в 1898 году. По данным авторов обращения, степень износа пяти объектов составляет 100%.

«В своем запросе депутаты поставили четкие вопросы Игорю Кобзеву о будущем лечебного учреждения: когда будет выделен земельный участок под строительство нового здания ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5»? В какие сроки будет выполнена проектно-сметная документация здания и как скоро затем будет введено в эксплуатацию современное здание новой больницы?», - говорится о содержании документа на сайте заксобрания.

Всего обращения подписало около 20 депутатов из различных фракций.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области