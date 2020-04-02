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В Бурятии число случаев заражения COVID-19 достигло 30

Главная Общество
Иркутск
11:07 2 Апреля 2020
вирус, больница, человек
Автор: Sibnovosti.ru
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Число случаев заражения COVID-19 в Республике Бурятия достигло 30. Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» к сегодняшнему утру находится 77 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об оперативной обстановке в регионе сообщил официальный портал Бурятии. По его данным, круг контактных лиц составляет около 1 тыс.  человек, все они уже лабораторно обследованы.

«У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, г. Новосибирск. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 29 125 кв. м», - говорится также в оперативной сводке.

К утру 1 апреля в Бурятии насчитывалось 25 зараженных COVID-19. По данным официального портала региона, республиканский госпиталь для ветеранов войн временно перепрофилирован в стационар для лечения больных с пневмониями. На базе социально-реабилитационного центра «Светлый» будет развернут обсерватор для контактных лиц.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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