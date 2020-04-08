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Умер второй пациент с COVID-19 в Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
11:45 8 Апреля 2020
пациент, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области зарегистрирована смерть второго пациента, зараженного COVID-19. Больному было 88 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О смерти пациента проинформировал Telegram-канал оперативного штаба региона, на который ссылается ТАСС. В пресс-службе правительства Иркутской области информагентству уточнили, что мужчина находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера официальный портал Иркутской области сообщал о том, что его 81-летняя супруга находится в состоянии средней степени тяжести.

В соседней Республике Бурятия на 7 апреля было зарегистрировано 50 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. На этой неделе здесь умерла 73-летняя пациентка.

Фото: официальный портал Иркутской области

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